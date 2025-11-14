História\nUm povo que não conhece seu passado corre o risco de cometer os mesmos erros. Tudo o que vivemos hoje são consequências de decisões erradas dos governantes do passado, seja no Brasil Colônia, Brasil Império ou Brasil República. Já temos relatos de corrupção na construção de Salvador, de 1549. A revolução industrial ocorrida na Inglaterra, precursora das grandes inovações tecnológicas, foi financiada em grande parte pelo ouro extraído do Brasil. Foram inúmeras as decisões equivocadas, mas falando apenas de duas que trazem consequências nefastas até os dias atuais, a primeira foi uma determinação da rainha do Portugal, do século 17 que proibia qualquer atividade industrial em solo brasileiro, gerando um atraso de desenvolvimento de pelo menos 200 anos; e outra foi a lei de terras de 1850, quando percebendo a inevitável abolição da famigerada escravatura, a elite escravagista legislou que o acesso à terra se daria apenas por meio da compra. Ora, os recém-libertos não tinham acesso a dinheiro e mesmo “ libertos”, foram condenados a viver no subemprego, nas regiões periféricas, sofrendo todo tipo de abandono e muitos de seus descendentes ainda vivem assim, gerando os grandes bolsões de pobreza em todo o país. Quero falar sobre o filme ‘Malês’, que conta a história real de um grupo de escravizados muçulmanos levados para a Bahia e que realizaram um grande ato de resistência em 1850. Ousaram se indignar contra as opressões que lhes eram impostas, castigos físicos, humilhações, privações de toda espécie, lutaram contra a escravidão. Muitos foram mortos, mas seus nomes ficaram marcados na história de resistência do nosso povo.