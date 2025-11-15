Discurso de MichelleA análise do discurso é um campo de estudo que investiga como a linguagem é usada em contextos sociais para produzir sentidos, ideologias e relações de poder. Sobre o discurso da presidente do PL Mulher, proferido em Rio Verde, pode-se dizer que está em consonância com a Teologia do Domínio, isto é, uma interpretação teológica que busca submeter a política e a sociedade à fé cristã, a partir de leituras antigas ou literais da Bíblia para justificar a conquista e o domínio de governos e instituições em nome de Deus. As expressões usadas no evento, conforme noticiado (O POPULAR, 13/10/25), ‘esquerda maldita’, ‘abrir os olhos espirituais’, ‘política colaborativa’, ‘nós somos femininas’, revelam um padrão discursivo ensaiado, com diminutas adaptações, proferidas em outros eventos do PL Mulher, disponíveis no YouTube. A abordagem discursiva é fundamentada na religião, nos preceitos bíblicos, messiânicos e emotivos. Em ‘nós somos femininas’, e o se posicionar contra o feminismo, reforça os papéis tradicionais de gênero, exalta a ideia de que aos homens, os espaços de liderança; às mulheres; as funções sociais e assistenciais. De acordo com Attico Chassot, isto estaria ligado ao que se chama de ancestralidades grega, judaica e cristã, que deixou de fora ou diminuiu a participação das mulheres durante séculos. E sobre ‘política colaborativa’, há incoerência, pois, esta se baseia em princípios de inclusão e num evento para público feminino, o palco foi dominantemente masculino. A estratégia de dogmas cristãos, com apelo emocional para conquistar plateia feminina, limita a atuação das mulheres na vida pública e contribui para a manutenção da ordem social hierarquizada e excludente. Ainda, a retórica religiosa para persuadir e mobilizar política trazem riscos quanto à laicidade do Estado e à diversidade democrática, conforme Constituição Federal de 1988, Art.19, Inciso I. E o islamismo, hinduísmo, budismo e o judaísmo? Flomar A. Oliveira Chagas Jataí –GOAmaury MenezesO Museu de Arte de Goiânia (MAG) homenageia um dos grandes nomes das artes plásticas no nosso estado, o pintor Amaury Menezes. A exposição “Reconhecimento e Gratidão – O Legado de um Pioneiro” é um agradecimento ao artista da nossa capital Goiânia e da cidade de Goiás. Amaury criou um estilo próprio, um olhar atento ao cotidiano, o que o fez autêntico e o elevou à imortalidade artística. Amaury é arte goiana em pessoa e pincel. Como ele mesmo diz, “minha única pretensão é pintar”. Matheus Nunes da Silva Brito Matrinchã-GO