Enem\nO Enem é um grande e democrático portal de entrada para o ensino superior no Brasil. Um exemplo exitoso acompanhado e aplaudido pelo mundo inteiro por sua forma justa de medir o poder de conhecimento dos(as) concorrentes e sua forma inclusiva que trata alunos e alunas nos rigores normativos em vigor.\nSinto muito que pessoas com nítidas segundas intenções tentem de qualquer forma denegrir a nobre função deste instituto educacional. Estas pessoas, ao depreciarem tal mecanismo, acabam por trazer um desserviço à nossa nação. Precisamos aplaudir o governo federal por incentivar cada vez mais o que sustenta a estrutura de milhões de estudantes Brasil afora: o investimento na Educação, no Esporte e na Cultura de nossos(as) crianças e jovens, ponto de partida para vidas dignas e cidadãs.... caminho aberto para o conhecimento, o amadurecimento e o entendimento de que só por intermédio deste pilar educacional se pode pensar em construir um país cada vez mais forte e estruturado em todos os sentidos.