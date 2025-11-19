Conselho Tutelar\nDia 18 de novembro, o dia do conselheiro(a) tutelar, cargo criado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente no ano de 1990. Costumo dizer que na verdade não são homens ou mulheres que exercem esta nobre função, mas anjos que Deus colocou aqui na terra para defender nossas crianças e adolescentes. Cada vida, uma história. Histórias de abandono, violência e que têm o rumo mudado pela atuação do Conselho Tutelar.\nOs conselheiros e conselheiras tutelares não medem esforços para cumprir seu dever. São homens e mulheres, eleitos pela comunidade, que muitas vezes sacrificam a família, o lazer, em prol da causa dos vulneráveis. Saem no meio do aniversário do filho para atenderem uma ocorrência e só voltam para o seio familiar quando está amanhecendo, passando frio, fome, sono etc. Muitas vezes tiram dinheiro de seus parcos vencimentos para socorrer famílias que não têm nada para comer. Muitas vezes veem seu trabalho prejudicado pela burocracia dos órgãos públicos. Muitas vezes vão a locais de alta periculosidade, colocando em risco a própria vida para apurar uma denúncia contra menores. Enfim, que a população entenda a importância do Conselho Tutelar. São pessoas legitimamente eleitas para zelar pelos direitos de quem não tem voz. Um viva a todos os conselheiros e conselheiras tutelares de nosso querido Brasil!