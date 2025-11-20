Terminal da Praça da Bíblia\nNão precisa ser engenheiro ou arquiteto para ver de forma clara e simples que alguma coisa no novíssimo, moderno, bonito, caro e recém-inaugurado terminal de ônibus para passageiros da Praça da Bíblia deu errado. A minha dúvida é em que momento da obra a coisa desandou. No planejamento, na execução, na fiscalização por ocasião da entrega, ou faltou qualificação dos profissionais, ao longo das etapas citadas anteriormente?\nEm primeiro lugar, eles já tiveram que trocar o luminoso circular fixo ao chão, bem na esquina do lado oeste do terminal, porque colocaram na cor verde, e isso a 40 metros da sede do time do Vila Nova, que é vermelho, é óbvio que a torcida colorada não iria aceitar. Depois só precisou das primeiras chuvas para mostrar outro problema, esse muito mais grave, estrutural e de difícil resolução, que é o fato de lidar com o volume de água da enxurrada que desce da avenida no lado oeste, e invade esse lado do terminal. Para piorar, ao invés de arrumarem de forma definitiva, preferiram agir de forma paliativa, com sacos brancos de areia. Ora, uma obra tão bonita, feita com um raro bom gosto, uma obra que enche todos nós goianienses e goianos de orgulho, mas com sacos brancos de areia, pouco discretos para resolver um problema de inundação? Isso é inconcebível. Agora vão esperar o fim do período chuvoso em maio do ano que vem para arrumar de forma definitiva, ou já que passou o período chuvoso, o problema não aparece, e vai ficar por isso mesmo?