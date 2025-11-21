Toniquinho JK\nDia 21 de novembro marca seis anos do falecimento de Toniquinho JK, o cidadão exemplar que indagou a Juscelino Kubitschek em Jataí, durante o seu primeiro comício para presidente nos anos 50, se ele iria seguir a Constituição Federal e construir a nova capital do Brasil no sertão goiano. Começava ali uma longa história que relacionava urbanismo internacional e a política nacional, o que já havia sido esboçado com a construção de Goiânia, com base em diretrizes urbanísticas modernas francesas e inglesas.\nToniquinho foi casado com Nelita Vilela, irmão de Maguito Vilela, que viria a se tornar governador de Goiás, prefeito de Aparecida por dois mandatos e de Goiânia, quando fora abruptamente privado da saúde e da vida, por uma pandemia que dizimou milhares de brasileiros, inclusive duas irmãs dele.