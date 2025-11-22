Meio AmbienteO secretário Nacional do Meio Ambiente e Qualidade Ambiental (Ministério do Meio Ambiente), Adalberto Maluf, expôs aos participantes da COP 30 o Plano Nacional de Arborização Urbana (Planau), cujo foco é fazer com que todas as ruas brasileiras tenham ao menos três árvores plantadas e cuidadas. O que, à primeira vista, me parece bastante inocente, colegial. Precisamos de planos, normas e leis mais fortes e com efetiva ação. Os governos federal, estadual e municipal precisam agir firmemente em três áreas cruciais.1) Educação ambiental: plantando a cultura do meio Ambiente nas cabeças da população.2) Fiscalização e coerção: atuar com mão de ferro na preservação e recuperação do meio ambiente.3) Punição: endurecer as leis contra quem destrói o meio ambiente com multas altas revertidas à causa, e prisões dos agressores envolvidos. Deveriam tornar hediondos os crimes contra o meio ambiente. E que toda e qualquer autoridade da área que não atue no cumprimento das leis de meio ambiente também responda nos rigores da lei por suas falhas e/ou omissões. No mais, de forma bem clara: é plantar, plantar e replantar e replantar; cuidar de nossos mananciais e nascentes;acabar com drenagens e assoreamentos; reciclar todo o lixo e migrar urgentemente para a energia limpa; rever o trânsito das grandes cidades; reeducar o agronegócio, revendo a monocultura e incentivando a agricultura familiar, investindo no homem do campo com as agro florestas, por exemplo, e promovendo o turismo ecológico sustentável que gere renda sadia para tudo e todos...Isto é utopia? Nunca! Simplesmente é uma visão clara e ampla de políticas públicas.Será que o ser humano vai esperar acabar tudo para depois chorar o leite derramado e tentar reverter o irreversível? Será que os magnatas pensam que um dia poderão comer e beber cédulas de dinheiro ou ouro?Isso é uma questão simples de sabedoria.... ou de ignorância.Roberto Célio P Silva Setor Pedro Ludovico - Goiânia BRB e Banco MasterSupondo serem verdadeiras as afirmações de que entre julho de 2024 e outubro de 2025 o BRB tenha transferido ao grupo Master em torno de R$ 12,2 bilhões em operações com indícios de fraude, pergunta-se: onde estava o Conselho de Administração do BRB?Milton Córdova JuniorVicente Pires-DF