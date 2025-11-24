Bolsonaro\nA prisão do ex-presidente Bolsonaro suscita reações acaloradas de seus apoiadores, especialmente sob alegação de injustiça e perseguição. Sobre isso cabe algumas reflexões, como o fato desse político ter origem ideológica no obscuro período de ditadura militar. Mais que isso, tanto o agora condenado quanto os seus idólatras, são defensores daquele período, em que prisões, tortura e morte eram feitas sob a simples vontade de um general de plantão.\nDentro do Congresso Nacional e à frente de toda a mídia, Bolsonaro fez alusão a um conhecido torturador, a quem chamou elogiosamente de “terror”, já tendo, em ocasião anterior, se declarado francamente favorável à tortura e à morte de desafetos políticos. Não podemos, pois, perder de vista que reclamam de direitos, mas tecem loas a um período de escuridão e horror, sem refletir sobre a terrível contradição entre os posicionamentos.