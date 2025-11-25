Recursos naturais\nA COP30 terminou, os holofotes em Belém se apagaram, mas o trabalho por uma relação mais sustentável das empresas e das pessoas com a natureza não pode sair de cena. Mais do que nunca, o meio ambiente pede rapidez e efetividade nas mudanças de hábitos (principalmente nos centros urbanos) e nos modelos exploratórios de recursos naturais. O uso de energia solar nas empresas, por exemplo, tem se popularizado nos últimos anos, mas essa alternativa precisa ganhar ainda mais tração no setor produtivo tanto em Goiás como no Brasil. Não dá mais para desperdiçar as chances de fazer diferente e considerar, enfim, os recados que a natureza tem dado com tantos eventos climáticos catastróficos. O meio ambiente cobra respeito.\nRafael Gonçalves\nVila João Vaz - Goiânia\nSérie A\nÉ nítido o quanto a mídia esportiva goiana, de forma justa (inclusive O POPULAR), tentou incentivar - em vão - o Goiás Esporte Clube nesta reta final da Série B, visando uma vaga tão sonhada na elite do futebol brasileiro. O fato é que, neste caso, estava bem na cara que não iria dar muito certo. Aquela mesma história de “torcer para o Sargento Garcia em filme do Zorro”.