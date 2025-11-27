Acidentes de motos\nNa média dos primeiros nove meses deste ano, as ambulâncias dos bombeiros de Goiás atenderam 66 vítimas de sinistros de trânsito por dia, sendo que desses 44 foram em casos envolvendo motos. Claramente o assunto é grave, mas para entendermos o motivo de quase nada ser feito para eliminar esses números, uma das hipóteses é uma visão política do tema. Pelo perfil das motos vendidas, com a maioria de pequeno porte, podemos inferir que a maioria dos motociclistas envolvidos é de baixa renda. E como sempre estamos vendo políticos de várias cidades buscando alternativas para que as motos trafeguem em maior velocidade, a impressão que passa é que a preocupação maior é com o potencial eleitoral dessa classe e não com a segurança de toda a população.\nMarcos de Luca Rothen\nSetor Bueno - Goiânia