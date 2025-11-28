Gasto com o social\nSão frequentes notícias, debates, distintas opiniões abordando uma questão que pontua o dia a dia de um administrador público: os gastos vultosos em programas com assistência social. Sejam eles bolsas, auxílios, transferência de renda, pagamento de taxas e cofinanciamentos, dentre tantos outros de que os governantes lançam mão para auxiliar seus governados carentes.\nNão faltam opiniões que questionam tais programas, em especial aqueles oriundos do Executivo federal, tentando associá-los às naturais dificuldades em se conseguir mão de obra nas populações mais carentes e desassistidas, como se tais auxílios fossem os culpados por alguém não querer trabalhar. Argumentam que o poder público, ao disponibilizar os citados auxílios, substituiria o trabalho quanto ao provimento do sustento necessário.