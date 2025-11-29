Empatia e compaixão\nOs 30 e tantos anos chegaram com reflexão, consciência e olhar para uma nova direção. A sociedade em que vivemos está doente, nos alimentamos da dor alheia, projetando nossos medos e incertezas nos outros. Criamos uma realidade insensível, onde o ego predomina e a empatia desaparece. Desde cedo, somos condicionados a competir e vencer a qualquer preço, mesmo que isso signifique prejudicar os outros.\nHabitamos um mundo onde a crueldade é aceita como normal, enquanto a gentileza é considerada fraqueza. Crescemos em um ambiente marcado pela desigualdade social, onde a violência se torna comum. Perdemos a habilidade de nos colocar no lugar do próximo, de entender suas dores e aflições. Formamos uma cultura centrada no individualismo, onde cada um se preocupa apenas consigo mesmo, desconsiderando o sofrimento do outro.