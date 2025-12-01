Parque das Laranjeiras\nO Parque das Laranjeiras sempre foi tratado pela família Cruvinel (vereadora Rose e deputado Virmondes) como um quintal (ou curral) de suas casas, com direito a corte de árvores e destruição de gramados a seu bel prazer.\nEsse mandonismo começou com a implantação do Colégio Naly Deusdará em uma área verde, à revelia dos moradores e sem consulta prévia de demanda. Em pouco tempo, o colégio tornou-se obsoleto e foi transformado em um espaço, este sim, dedicado a atividades culturais da comunidade.\nMas durou pouco. Seguiu-se então a transformação do Naly em Colégio Militar, o que acarretou tumulto no trânsito da principal avenida e das estreitas ruas ao seu redor, causado por veículos de moradores de outros bairros.\nAgora, a pretexto de uma pretensa “revitalização” – eufemismo para encobrir a destruição do tecido social ou de gentrificação –, a família quer criar um “polo gastronômico” no bairro e, para tanto, acabar com todas as áreas verdes para fazer estacionamentos. O dano ambiental será enorme e trará como consequência a impermeabilização do solo, a exemplo do que tem ocorrido nos bairros nobres da cidade, nos quais as incorporadoras têm erguido arranha-céus em cada palmo de chão. O resultado já é conhecido: alagamento das ruas a cada chuva. A pergunta que não quer calar: com a saúde (área da vereadora) com déficit de atendimentos e a educação com o fechamento de escolas, o que motiva a ação destruidora da família Cruvinel sobre as áreas verdes do Parque das Laranjeiras?