‘Desarborização’ em Goiânia\nÉ triste ver a proliferação dos cemitérios de árvores mortas, com seus túmulos dispostos nas calçadas – hoje marcados apenas por tocos que outrora sustentaram copas verdejantes.\nPor motivos de comodidade, e não por falta de educação, as árvores nos passeios tornam-se um incômodo para as construtoras, pois atrapalham a logística de transporte de concreto, tijolos e outros materiais. Um exemplo claro disso é o que ocorreu no Setor Marista: uma rua que antes abrigava um boulevard arborizado dos dois lados hoje exibe dezenas de túmulos. Suas lápides, simbólicas, parecem indicar: “Aqui jaz um monumento à Goiânia Verde”.\nSob um pretexto meramente econômico, as construtoras solicitam à Prefeitura a retirada das árvores, alegando sempre “doenças”. E assim são cortadas. O processo, que aparenta ser tecnicamente simples, deveria incluir a obrigatoriedade do replantio de mudas já adequadas ao nosso bioma do Cerrado. No entanto, isso não acontece. Dessa forma, consolida-se cada vez mais a “desarborização” da outrora arborizada Goiânia.