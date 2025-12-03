O mapa da discriminação\nAs discriminações, por mais que existam, carecem de ser extirpadas pela raiz. Mas a que nos propomos evidenciar aqui não se refere às discriminações raciais, de gênero, orientação sexual ou outras relacionadas aos costumes, mas sim, ao descaso dos responsáveis pelos serviços destinados ao público, seja de concessionárias ou órgãos da gestão municipal, em relação a populações excluídas, tanto no sentido socioeconômico quanto por ocuparem áreas de baixa densidade eleitoral. Temos uma pequena chácara no setor Norte de Goiânia (Sítios de Recreio Pindorama), que parece se enquadrar nesse segundo caso em um mapa discriminatório elaborado pelas agências de fornecimento de serviços ou secretarias responsáveis por tais. Com relação a instabilidades no fornecimento de energia elétrica, ficamos sempre a desejar um sistema mais firme e, em caso de eventuais instabilidades, fosse destinada uma pronta solução para o problema, como se dá nas regiões nobres da cidade; mas não é isso que acontece. Outra questão refere-se ao descaso da própria Secretaria de Infraestrutura Urbana do município, que tem desconsiderado os insistentes pedidos de melhoramento das vias públicas locais, além de outros quesitos como água tratada, iluminação pública, implantação de centros esportivos e culturais em áreas institucionais...