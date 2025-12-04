Depósito de postes no calçadão\nNeste começo de dezembro, folheando um jornal do dia 17/11/2025, me deparei com a seguinte nota no Giro: "No meio do caminho postes de energia na calçada da rua 148, Setor Sul, tomam espaço do pedestre!” Como fui vítima desta falta de responsabilidade da Equatorial, que fez do calçadão um depósito de postes, e da falta de fiscalização da prefeitura, venho usar esse valioso espaço que O POPULAR nos oferece para fazer mais uma denúncia.\nSou uma idosa aposentada de 67 anos que no dia 05 /03/25 sofreu um infarto fulminante, sobrevivi e o cardiologista disse: remédio pro coração é caminhada! Pois bem, no começo eu caminhei ao redor do quarteirão onde moro, mas no dia 01/ 08/25, às 9 horas da manhã, eu e meu marido resolvemos caminhar no calçadão do Clube dos Oficiais, tênis no pé, tudo certinho, de mãos dadas atravessamos a rua 148 e vimos os postes enormes, tudo bem ! Só não vimos, devido à poeira acumulada e às folhas caídas, que como suporte para os postes eles tinham colocado vigotas que atravessavam o piso tátil e eu tropecei, meu marido tentou me segurar pela mão, o que evitou de eu bater com o rosto nos postes, mas quando eu fui ao chão ele caiu em cima de mim. Na hora eu senti dor como eu não havia sentido nem em parto normal nem em infarto! Fratura no fêmur esquerdo, que se separou, e três fraturas no úmero direito, fiquei no chão por 30 minutos até que chegou o Corpo de Bombeiros que me levou ao hospital. No dia dia 04/08 colocaram uma haste de titânio no fêmur com três parafusos e optaram por um tratamento conservador para as fraturas do braço.</CW> Faz quatro meses e eu ainda não durmo direito e nem consigo fazer todos os afazeres de uma dona de casa. Com minha aposentadoria não tenho condições de pagar um fisioterapeuta (R$ 130 por hora!). Me contaram que criaram as pontas das vigotas, mas isso não diminui as responsabilidades. Espero que o relato da gravidade do aconteceu comigo sirva de alerta!