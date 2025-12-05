Memorial\nSão muito pertinentes as seguidas declarações de leitores deste jornal de que a família de Iris Rezende provoca o desgaste do seu próprio nome ao “exigir” dinheiro público para a concretização de seu memorial. Uma das principais características de Íris era ser zeloso com os gastos e podemos supor com clareza que ele jamais tomaria a atitude de desviar recursos públicos de suas finalidades básicas que são tantas, com a saúde, a educação ou a moradia popular. Outra atitude contrária ao exemplo que ele deixou é passar por cima de uma homenagem que o poder público municipal e seus vereadores fizeram ao oleiro e artista de reconhecimento internacional Antônio Poteiro (o próprio Iris à frente), dando o seu nome à casa de vidro que agora o memorial vem tomar e invadir na passagem do seu centenário de nascimento. De há muito sabemos que a vontade - e até mesmo o merecimento - não pode tudo.