Ataque às sibipirunasSoube, por matéria do jornal Anhanguera, que a Amma (Agência Municipal do Meio Ambiente) autorizou a retirada de 20 árvores da espécie sibipiruna que habitam, há anos, as ruas 132 e 148, dos setores Sul e Marista. Moro na rua 148 e sempre me encantam a beleza e a sombra que essas maravilhosas árvores nos proporcionam. A visão dessas árvores, floridas ou não, da perspectiva das janelas de meu apartamento ou andando pela rua, é de uma beleza que emociona! Quando estão floridas, então, é um espetáculo maravilhoso! Nos dão sombra e beleza, nos protegem das intempéries e amenizam o calor e a agressão sonora que nos chega da agitada orla situada no Clube dos Oficiais. Nesse histórico momento da vida de nosso mundo, em que as mudanças climáticas nos despertam para a preservação do meio ambiente, para a importância das árvores no equilíbrio climático e preservação das águas do planeta, vamos na contramão da recente consciência ambiental e eliminamos árvores? Por um momento, os técnicos da Amma não cogitaram a hipótese de tratá-las, caso estejam doentes ou oferecendo risco de acidentes? Por que esse recurso radical à derrubada das árvores? Em viagem pela Espanha no mês passado vi, na bela Madrid, uma grande e centenária árvore, amparada por estacas de metal cuidadosamente implantadas para impedir sua queda. Comentei com minhas companhias de viagem: se essa árvore estivesse em Goiânia, já teria sido sacrificada…Quem diria que Goiânia foi projetada sob o modelo das cidades jardins francesas do século passado? Que se notabilizou por um patrimônio verde com destaque no cenário nacional? A continuar a depredação atual de nossas árvores, esse patrimônio será apenas uma pálida lembrança do que foi o sonho de Atílio Corrêa Lima. Necessitamos de políticas públicas que estimulem o respeito pelas árvores que nos protegem, acolhem e nos preservam do extermínio de todas as espécies que habitam esse lindo planeta azul. Denunciem cada árvore tombada, se posicionem contra ações predatórias, mesmo avaliadas como “legais” ou “necessárias”. Maria Cristina Teixeira MachadoSetor Marista - Goiânia Taxa do lixo Nossas autoridades estão festejando o superávit financeiro na Prefeitura de Goiânia, todos já esquecemos que no fim da administração passada foi criada a taxa do lixo que passou a ser paga pela população na atual. E a forma de cobrança através da conta de água, provavelmente faz com que a inadimplência seja pequena. Mas tudo isso não é novidade, ou seja, mais uma vemos a história se repetindo. Marcos de Luca Rothen Setor Bueno - Goiânia