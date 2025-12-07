Gastos públicos\nNão eram bem esses os presentes que eu gostaria de receber no Natal que se aproxima. Muito pelo contrário, eu esperava notícias mais alvissareiras, apontando na direção de um 2026 menos cinzento, é o que eu esperava dos poderes constituídos em nosso estado. Infelizmente, não foi o que recebi, ao ler no POPULAR, duas notícias sobre aumentos que recairão em nossos ombros brevemente.\nPrimeira notícia: os deputados aprovaram um projeto de lei do chefe do Executivo estadual aumentando o ICMS de gasolina, etanol, diesel e gás de cozinha, com a justificativa de que o poder público é obrigado a cumprir norma federal pertinente, quando na verdade e concordando com os deputados da oposição que se colocaram contra o referido projeto de lei, tal aumento é discricionário do chefe do Executivo estadual, ou seja, não é obrigatório.