Câmara dos Deputados\nO que aconteceu nesta terça-feira (9) na Câmara Federal escancara um Congresso de moleques, incapazes de agir de acordo com a liturgia de um cargo parlamentar federal. Nunca se viu, na nossa representação parlamentar, tamanha demonstração de desprezo ao eleitor e ao cidadão que paga o salário dessa curriola de baderneiros. A Câmara Federal especializou-se na eleição de facínoras para presidir a casa, desde Eduardo Cunha. Agora, no entanto, conseguiram a façanha de escolher um facínora incapaz. Hugo Motta é a mais fiel representação da promiscuidade entre os deputados e da insolência em colocar um indivíduo pernicioso e sem a mínima capacidade de presidir alguma coisa. Até a imprensa foi obstada em sua missão de mostrar e informar. Será que alguém, em sã consciência, ainda tem coragem de refutar a clara intenção que nasceu no meio político extremista, com apoio dessas “excelências”, de levar o país à escuridão escandalosa de nova ditadura militar?