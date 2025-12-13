Honestidade Tomaz de Aquino, doutor da igreja que viveu na Idade Média, era muito sábio. Certa feita ele estava fazendo sua refeição, junto com outros religiosos, quando um jovem chegou gritando: Tem um boi voando! Tem um boi voando! Tomaz de Aquino sai correndo, todo desajeitado, em direção a janela para ver o tal “boi voando”. Neste momento todos começam a rir e falam: Ora, como o senhor, um homem sábio, doutor da igreja, pode acreditar que um boi possa voar! Tomaz de Aquino fala: “Eu prefiro acreditar que um boi possa voar do que um cristão possa mentir”. Nosso país, que é considerado o maior país cristão do mundo, passa por uma grande crise de honestidade. De valores éticos e morais. Nossas autoridades, pessoas constituídas para nos representar, só pensam em se locupletar, enriquecer de forma rápida. Vemos a corrupção infiltrada em todos os segmentos, onde a pessoa vê uma oportunidade de lucro fácil, ela se despe de toda moral, de toda ética. Na Grécia antiga, berço da democracia, eram homens bem-sucedidos na vida privada que entravam para a vida pública, para colaborar com a sociedade. Muitos senadores romanos deixavam o Senado mais pobres do que entraram. Infelizmente, nosso parlamento, que deveria ser ocupado pelos melhores e, convenhamos, é numericamente exagerado, tem pessoas de conduta duvidosa. Alguns condenados por crimes como homicídio e que para o escárnio da sociedade, cumprem seus mandatos de dentro de uma prisão. Outros cumprem seu mandato em outros países. O próximo ano é de eleição, tenhamos todos consciência e coloquemos nas Assembleias Legislativas, na Câmara Federal, no Senado e nos Executivos estadual e federal, pessoas comprometidas com o bem-estar do povo em geral. Isto também vale para o cidadão comum, no trânsito dirija com amor, sem pressa, não façamos de nosso carro máquina de guerra. Não dirija embriagado, respeite os limites de velocidade. Tem um ditado que diz: Quem não vive a verdade, não pode falar sobre a verdade. Que façamos valer nosso título de maior país cristão do mundo e cada um, dentro de sua área de atuação, seja uma pessoa que dê testemunho de sua fé, sendo honesto, ético, tendo empatia com os mais necessitados. Adair Luiz da Silva Júnior Setor Oeste - Goiânia Combustíveis Esse aumento do etanol sem justificativa só vem reafirmar minha opinião de que os donos de postos de combustíveis precisam de um freio. Neste ano, cabe lembrar, o governo federal determinou duas baixas nos preços dos combustíveis e elas não chegaram ao consumidor final. Os preços são menores nas cidades do interior, é uma matemática que não fecha: se o interior está distante do polo distribuidor que é na grande Goiânia, por que na capital é mais caro se não tem o custo de deslocamento? Que os órgão fiscalizadores façam valer suas autoridades. Valentin Moreira Da Silva JRSetor Aeroporto - Goiânia