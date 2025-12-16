Ipasgo\nAlém de legislar e fiscalizar, compete aos deputados estaduais representar o povo. Mas, em época de eleições vão até você em nome de representá-lo e pedem seu voto, e depois de eleitos se voltam contra você e cuidam apenas do poder e seus interesses individuais. No caso das novas contribuições de dependentes do Ipasgo agiram contra o povo, inclusive deputados da direita. Gostaria de saber se as contribuições dos titulares vão baixar com essa medida diante do pagamento agora dos dependentes. As eleições serão no ano que vem, procurem saber quem votou a favor da nova cobrança. Acordem, procurem conhecer seu candidato nas eleições. Não confie em promessas e falácias.\nRicardo Garcez de Souza\nSetor Goiânia 2 - Goiânia\nCasa danificada\nEstão construindo dois belos prédios de luxo na Praça do Sol. Sou vizinha dos fundos de um deles, o Selena. Como precaução quanto aos possíveis prejuízos e danos que teria com esta construção, contratei antes do início da obra um engenheiro de Segurança do Trabalho, para fazer uma vistoria completa em minha residência. Fui a única vizinha a tomar esta medida. Assim que se iniciou a fundação da obra, a minha cozinha quase se separou da casa: rachaduras profundas que davam medo de que o pior acontecesse. O engenheiro chefe na ocasião, o senhor Erick, se mostrou muito atencioso e preocupado com a situação. Fazia visitas constantes e logo providenciou o conserto: retornou tudo como era! Gratidão a ele. Com o passar dos anos, a obra já em fase de conclusão, as rachaduras voltaram em minha casa, em menores proporções, mas tenho o piso de granito e azulejos trincados. O pior é que meu telhado se encheu de furos, que eles passaram a consertar com um remendo de plástico vermelho. Já pedi novamente ao engenheiro atual o conserto das rachaduras e a reposição de minhas telhas, e até agora, sem providências. Decidi por esta alternativa antes de ir à Justiça, para fazer um alerta a futuros vizinhos da construtora para que fiquem atentos a fim de não sofrerem as agruras e os prejuízos que estou tendo.