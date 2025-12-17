Projetos polêmicos\nEleitos mediante afagos, promessas e/ou através de diversos meios, lícitos ou não (como a prática de compra de votos), deputados intitulados da “base governamental” comportam-se insensíveis às críticas da população em geral e de seus eleitores, na submissão às vontades imperativas do Executivo estadual, autoritário e arrogante por natureza. Sem lembrar como veio e para o que veio como representante do povo, essa fatia grande do Legislativo estadual, na mira do seu bem-estar curva-se em defesa de si, unicamente, sem mensurar custos, sacrifícios face a pesada carga tributária que só cresce a cada dia em nosso Estado. Na contrapartida disso, mesmo aprovados os projetos de aumento das alíquotas do ICMS para os combustíveis e gás de cozinha e da instituição da cobrança para dependentes do Ipasgo, falou-se em punir deputados que não participaram da votação desse último projeto. E os deputados que se curvam como súditos ao rei pensam que assim fazendo se perpetuarão no conforto do Legislativo. Mandatos terminam e lembranças ficam. Logo após as eleições de 2026, próximo, o cenário político muda e muitos sentirão os efeitos de suas posturas no exercício do cargo que até então ocuparam. Nada dura para sempre.