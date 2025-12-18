Crime organizado\nAs recentes declarações do ministro da Justiça na CPI do Crime Organizado, ao afirmar que o combate à criminalidade depende sobretudo de “dinheiro, dinheiro, dinheiro”, revelam uma perigosa simplificação de um problema que hoje ameaça a própria soberania do Estado brasileiro. É inegável que segurança pública exige recursos. Contudo, o crime organizado não venceu o Brasil por ter mais dinheiro, mas porque encontrou um Estado historicamente desarticulado, capturável e, em muitos momentos, conivente.\nNenhuma organização criminosa se fortalece apenas pela escassez orçamentária. Ela prospera quando domina o sistema prisional, infiltra-se nas instituições públicas, lava dinheiro com relativa facilidade e se beneficia da ausência de uma política nacional consistente de inteligência financeira e repressão patrimonial. O maior erro estratégico do país não foi gastar pouco, mas gastar mal, sustentando um modelo penitenciário que se converteu em centro de comando de facções e tolerando estruturas públicas enfraquecidas pela corrupção. Destinar mais recursos a esse sistema, sem reformá-lo profundamente, tende apenas a ampliar o poder das organizações que se pretende combater.