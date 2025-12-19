Setor Leste Universitário\nO Setor Leste Universitário vai crescendo a cada dia, com ruas arborizadas, prédios agregando grande parte dos universitários, pois como o nome do bairro diz, ali estão presentes duas grandes universidades goianas, mas nem tudo é alegria. Residir na Rua 259, atrás do Teatro Escola Basileu França, é desgastante. O trecho, sendo pequeno, não comporta estacionamento e mais ainda quando tem algum evento no teatro ou até mesmo, jogo do Vila Nova no OBA. Moradora neste trecho, sentimos que a mão dupla ali é um martírio, como também o estacionamento dos dois lados da rua. Sabemos da alegria e do valor que os frequentadores do teatro e do OBA demonstram, sentem, mas uma pequena mudança levaria também estes sentimentos aos residentes do pequeno trecho da Rua 259 se ela passasse a ser mão única.