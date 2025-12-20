Parque Vaca Brava O logradouro que me fazia sentir um cidadão de sorte extrema por cá ter conseguido um cantinho pra curtir o ócio pós-aposentadoria, mais do que alegrar-me, muito tem me decepcionado. À noite, fica às escuras. Apesar de frequentá-lo duas vezes por dia, muito bem me faria acrescentar um passeio noturno ao redor do formoso lago. Mas falta-me coragem! Outrora bem ajardinado, florido, muito mais encantador me parecia. Ora, nem os belos canários remanescentes arriscam um mero assobio. Se arrastam a pastar sementes de um judiado gramado que mesmo assim à tarde se enfeita de casais, crianças e muitos, muitos, animais de estimação. Viva! Sagüis há muito não os vejo. Araras-Canindé têm nos dado o ar de suas graças, graças a Deus! O forte jato de água que rendia belas fotos já não tem tanta potência. O mecanismo fora recentemente trocado, ocasião que até mereceu a única visita do prefeito O jato de água me causa mais depressão ainda, pois me faz lembrar de minha própria boa idade que, apesar de não mais tão boa assim, ainda parece mais potente do que aquele decadente esguicho que com tanta pompa fora “reinaugurado”. Passemos, pois, às sugestões. Iluminar todo o parque. Refazer calçadas com anteparos que impeçam a invasão de lama e pedras. Repensar passeios de forma a atender o deslocamento mais racional dos pedestres, e para isso bastaria observar os trieiros espontaneamente já formados. Maior distribuição de lixeiras de forma a melhor evitar o inconsequente descarte de lixo. Construir uma ciclovia paralela à calçada que circunda o parque. Ah, como seria bom poder ali pedalar com tranquilidade! Banheiros públicos também ali não há. Ações educativas poderiam evitar o abandono de restos de comida, o uso temerário de bicicletas, skates, patins e ciclomotores. Já me disseram que existe uma trilha bem no meio do bosque que vai até o curso d’água, mas coragem nunca tive de nela me arriscar. Uma iluminada passarela de tábuas nessa trilha poderia até se transformar numa atração turística muito interessante, além de desestimular o uso de drogas no local. Placas fixadas às árvores informando os nomes das espécies. Enfim, não precisaria o poder público de entregar o parque à iniciativa privada, visto que essas e outras sugestões não acarretariam custos além da arrecadação com o que a própria população paga em impostos. Ricardo Ferreira Setor Bueno - Goiânia Fraude do INSS É preciso que avancem as investigações em torno de suposta ligação de um dos filhos do presidente Lula com a fraude dos descontos indevidos de aposentados e pensionistas do INSS, independentemente de quem seja, filho do Lula, irmão do Lula, não importa, todos nós somos iguais perante a lei. O que não se pode aceitar são mentiras com objetivo de ganhar votos e voltar ao poder em 2026, destruindo reputações, honra e trajetória das pessoas. Márcio Manoel Ferreira Jardim Novo Mundo - Goiânia