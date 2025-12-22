Marginal Botafogo\nAcordei. Na correria do dia, percebi que era uma segunda-feira. Mais um curioso dia nublado em Goiânia. Chuva? Ainda não. Pego as chaves, a mochila, meu café e meu pão com ovo para comer no carro.\nDirijo. Saio. Chuva? Ainda não. Sigo em diante. Os motoristas já com medo de escorregarem, só isso explica a lentidão pré-chuva.\nSigo adiante e, pela lentidão do tráfego, penso: Marginal? Sim ou não? Eis a questão. Chuva? Ainda não. Então, pela Marginal estou indo.\nFamosa Marginal Botafogo que, aos gozadores, diriam que se fosse “Marginal Flamengo” jamais teria problema, pois, segundo eles, estaria sempre um sucesso. Engarrafo, e não daqueles de sexta-feira, mas de segunda-feira mesmo.\nAnaliso o céu. Escurece. Chuva? Ainda não. Sigo apreensivo para saber se chegarei ao trabalho, ou se estarei ilhado. Também aos gozadores, que diriam que, se fosse “Marginal Vasco”, estaria sempre caindo. Perdão aos cruz-maltinos, é o que dizem por aí. Falta o Fluminense, que me lembra o pó-de-arroz e, por falar nisso, esqueci meu almoço. Desligo o rádio. Meu time perdeu, não quero ouvir.