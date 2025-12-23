Mutirões da Alego\nEu, particularmente, me sinto triste quando vejo a Alego anunciar que chega a marca de 31 edições do programa Deputados Aqui somente em 2025 e que estão previstas mais 25 edições até junho de 2026. São ofertados serviços que se tivéssemos um Estado eficiente, não precisaria desses mutirões. Bastava o cidadão procurar o órgão competente para cada serviço. Mutirões mostram um Estado atrasado. Um Estado eficiente tem seus serviços públicos ofertados no dia a dia sem ser preciso fazer a política do pão e circo. Aí as pessoas dizem: mas os mutirões atendem serviços que sem ele não teriam. Repito: se o Estado fosse eficaz com seus serviços públicos, que significa desburocratizar a máquina pública para melhorar a eficiência no atendimento comum para todos, não precisaríamos de mutirões que no final das contas são um instrumento eleitoral para multidões.