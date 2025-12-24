Natal e ano novo\nEis que chega o final de mais um ano com a certeza de que a grande maioria das pessoas impressionantemente se volta para práticas ligadas à generosidade, ao espírito fraterno. Até aí tudo bem pois o Natal assim nos inspira. O problema é quando tantas pessoas nesta época colocam em prática um mundo de hipocrisias que maculam suas vidas e, infelizmente, até a magia da simbologia do nascimento do Menino Jesus. Ora, sem máscaras ou maquiagens nós sabemos bem o quanto o mundo anda dividido entre ideais e pensamentos, entre atos e pronúncias.... entre sentimentos e sentimentos. O mundo em conflito com o mundo. Dentro de meus estudos e experiências, penso como o Apóstolo Paulo, que afirma que o sentimento mais nobre, insubstituível e essencial na vida de qualquer pessoa é o amor. Isto, para mim, é posição sine qua non. Ponto!