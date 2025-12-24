Feliz Natal!\nO Natal chega para reverenciarmos o nascimento do filho de Deus, Jesus, que veio até nós para nos ensinar verdades que poderão orientar as nossas vidas. A primeira delas é a de que uma pessoa pode nascer em um local muito simples, como ele, e vir a ser uma pessoa de grande valor. Ter pais modestos e, mesmo assim, ter a sabedoria dos Reis mais abastados do universo. Jesus foi bem assim! Dentre os muitos valores a serem considerados está a união das pessoas que dão sentido as nossas vidas e fazem parte de nossa razão de viver. Esta união exprime termos alguém que faz parte do íntimo de nossas vidas esteja onde quer que esteja. Podemos estar com pessoas especiais em pensamento, sentimento, por meio de lembranças que nos marcaram e se eternizaram em nossas vidas. O Natal nos permite ver o que e quem, realmente, é presente em nossas vidas. Dar e receber presentes é algo magnífico, em especial saber que somos lembrados. É bom demais, significa que não existimos apenas para os nossos herdeiros da genética. Também é um momento de olharmos em volta e reconhecer o quanto somos privilegiados por termos valores inestimáveis como saúde, família, uma casa residencial e, em especial, termos um posto de trabalho de onde tiramos a recompensa financeira que nos permite abastecer as nossas necessidades básicas com todos os valores que nos mantêm vivos e participantes da sociedade de forma promover o bem-estar do nosso meio social.