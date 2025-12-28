Emendas parlamentares\nNos últimos dias vimos, no Congresso Nacional, o esforço dos deputados e senadores para aprovar o Orçamento da União para 2026, com uma vontade muito diferente daquela referente ao ano que está findando, que só foi aprovado no final do primeiro trimestre deste ano.\nA resposta para tal comprometimento é clara, cristalina, incontestável: 2026 é um ano eleitoral, todos eles precisam contar com boa parte dos valores destinados a emendas parlamentares que deveria ser usado para atender às necessidades dos municípios e seus cidadãos, mas infelizmente nem sempre é o que acontece.\nSomente para o próximo ano, foram destinados R$ 61,4 bilhões no Orçamento federal para as emendas parlamentares, mesmo com o corte de gastos em áreas sociais.\nEm boa hora, o Supremo Tribunal Federal, na figura do ministro Flávio Dino, vem promovendo ações visando esclarecer o fim dado a tantos bilhões de reais, cuja destinação não se comprova nunca pelas vias normais, as quais implicariam na cooperação do legislador investigado, de quem não se pode esperar algum esforço e muito menos informações que o coloquem em situação desconfortável.