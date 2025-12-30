Desafio Crescer\nNas escolas da Rede Estadual de Goiás existe o Projeto do Desafio Crescer, que mais deveria chamar de Desafio (De)Crescer, apesar do objetivo: recuperação e reforço de aprendizagem de Língua Portuguesa e Matemática, o que se vê é um desrespeito com a formação do educando, uma robotização do ensino aprendizagem.\nEsse reforço escolar é feito da seguinte forma, uma plataforma simula uma espécie de jogo de computador, onde os estudantes vão passando por fases. Na prática, é uma tarefa monótona e cansativa, porque acaba virando um quiz virtual on-line obrigatório. Percebo que esse Desafio Crescer não alcança os estudantes - que simplesmente “chutam” as alternativas das perguntas objetivas da então recomposição de aprendizagem.\nPoderia ser uma competição entre os estudantes, utilizando, por exemplo, o Kahoot. Que 2026, tenhamos projetos que, de fato, levem aprendizagem para os nossos estudantes... Como diria Paulo Freire, “(...) a educação lida contigo e comigo, isto é, lida com gente e não com números e meros instrumentos a serem puramente treinados. Eu defendo uma educação que forme e não uma educação que treine.”