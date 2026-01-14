Avós diante da alienação parental\nSou avó de cinco netos e concordo plenamente com Adair Luiz da Silva Júnior, autor de carta publicada na edição desta terça-feira (13) no POPULAR. Tempos difíceis, nós avós estamos amedrontados. Se protegemos, ajudamos a cuidar e temos carinho pelos netos, numa separação do casal, além da dor e dos traumas inerentes à separação, ainda poderemos responder criminalmente, por alienação parenteral. Imagina na velhice ver tanto amor sendo transformado em instrumento de disputa, para que casais joguem nos avós a responsabilidade do fracasso do matrimônio. Realmente estão conseguindo destruir o esteio da sociedade, a família. Deus tenha misericórdia e proteja as nossas famílias e os avós que renascem com a chegada dos netos.\nMaria isabel de Assis Pereira\nSetor Oeste - Goiânia