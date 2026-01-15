Trump e a Venezuela\nQuem vai segurar o presidente estadunidense Donald Trump? Essa é uma pergunta difícil de responder, já que ele é muito enigmático, pela manhã pensa, fala e age de um jeito, quando é à noite, ele já pode ter mudado tudo ou parte do que disse pela manhã, ontem, na semana ou no mês passado.\nApós atacar a Venezuela, matar dezenas de civis e militares, sequestrar o presidente Nicolás Maduro e a primeira-dama, levá-los para os EUA, acusar de líder do narcotráfico, voltou atrás e retirou essa acusação. Quando todos pensavam que os EUA conduziriam o vencedor das últimas eleições venezuelanas Edmundo Gonzales ao poder, também não aconteceu, o regime ditatorial chavista venezuelano vai continuar com a vice-presidente Delcy Rodríguez, e quem disse que a direita não apoia ditaduras? A ditadura deles sim, essa eles apoiam.