Corredores verdes\nA criação de zonas de desenvolvimento sustentável (ZDS) pela Amma vêm ao encontro dos transtornos causados pelas chuvas na capital. Um projeto que reporta a Attilio Corrêa Lima e aborda, além da criação dos corredores verdes, a conexão entre parques, a interação com o turismo, rejuvenescimento do paisagismo, com a retirada e substituição de árvores (O POPULAR, superedição de final de semana 10 e 11). Com os exemplos dos jamelões que provocam acidentes aos motociclistas no período chuvoso e desde a fundação de Goiânia o caso das mungubas com um problema fitossanitário, se deve atentar para outros. Goiânia é uma cidade jovem, moderna e esse importante projeto deve pensar no estado; que a retirada de plantas contemple as plantas voluntárias, doentes ou malformadas de murta (Murraya paniculata) presentes no trajeto. Medida preventiva urgente para o enfrentamento do HLG – Geening que chegou em Goiás e pode provocar prejuízo econômico na produção de laranja e social pelo desemprego no campo. A murta é hospedeira do vetor da bactéria causadora do HLB.