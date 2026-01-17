Consumismo Nos anos 1980, minha professora tinha voltado de um passeio aos Estados Unidos e contou-nos que lá as pessoas descartavam liquidificadores, televisores e até geladeiras quando estes eletrodomésticos apresentavam algum defeito. Ora, por qual motivo estes aparelhos não eram levados ao conserto, para que pudessem continuar sendo usados? Esta era a pergunta de um garoto latino-americano. A resposta era que a cultura do consumismo já estava presente, mesmo naquela época. Usa-se e ao primeiro defeito joga-se fora. Essa cultura chegou aqui e hoje influencia até relações “afetivas”.Adair Luiz da Silva Júnior Setor Oeste - Goiânia Contas da Saúde estadualSobre a matéria “Saúde tem 4 anos de contas reprovadas”, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) esclarece que apenas os Relatórios Anuais de Gestão referentes aos exercícios de 2021 e 2022 foram apreciados pelo Conselho Estadual de Saúde (CES). Em relação a esses dois exercícios, após a reprovação pelo plenário, a SES-GO apresentou manifestações técnicas e parecer jurídico apontando inconsistências nas resoluções emitidas pelo Conselho, com solicitação de revisão das decisões e de retorno dos processos às comissões competentes. O pedido foi acolhido, e os relatórios encontram-se atualmente em nova etapa de análise.Quanto aos Relatórios Anuais de Gestão dos exercícios de 2020, 2023 e 2024, não houve apreciação pelo Conselho Estadual de Saúde, inexistindo, até o momento, deliberação formal ou resoluções sobre esses períodos.A Secretaria destaca que todas essas informações foram repassadas à jornalista responsável durante o processo de apuração da matéria.A SES-GO reafirma seu compromisso com a transparência, a correta aplicação dos recursos públicos e o diálogo institucional com o Conselho Estadual de Saúde, em estrita observância aos trâmites legais.Sérgio CarvalhoVice-Presidente do Conselho Estadual de SaúdeSuperintendente de Governo e Participação Cidadã da SES-GO Nota da RedaçãoAs informações da reportagem “Secretaria de Saúde de Goiás tem 4 anos de contas reprovadas” foram obtidas nas atas do Conselho Estadual de Saúde (CES) e confirmadas pelo presidente, Walter da Silva Monteiro. O texto publicado apresenta a versão da Secretaria Estadual de Saúde (SES), enviada ao jornal por meio de nota.