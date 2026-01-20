Kits escolares em Aparecida\nA Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria de Educação, atendeu na sexta-feira, 16, à reportagem do jornal O POPULAR, enviando nota de esclarecimento e concedendo entrevista com a secretária municipal de Educação, professora Núbia Farias. O objetivo foi tratar da aquisição de kits de materiais escolares, realizada por meio de processo administrativo transparente e fiscalizado pelos órgãos de controle interno e externo.\nAs dúvidas foram esclarecidas e publicadas na reportagem da edição deste fim de semana. Contudo, o título da matéria, ao afirmar que a compra foi “indevida”, não condiz com os fatos, haja vista que as duas divergências apontadas foram devidamente explicadas no próprio texto jornalístico.\nO Município fez adesão à Ata de Registro de Preços da Secretaria Estadual de Educação. Como é público e notório, o fornecimento de serviços e materiais para o próprio Governo Estadual é isento de ICMS. Já para o Município, o fornecedor deve recolher o tributo estadual, justificando-se, assim, a diferença de preço praticada.