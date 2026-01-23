Riscos na BR-060\nGostaria de endossar as palavras de Humberto de Jesus Teixeira, autor de carta publicada nesta quinta-feira (22), quanto à situação da BR-060 entre Goiânia e Brasília. É uma vergonha cobrar do motorista para trafegar naquele lixo. Faço esse percurso semanalmente há 13 anos e falo com conhecimento de causa. A concessão não será renovada com a atual empresa, mas nem por isso eles têm o direito de abandonar a via.\nPaulo Zorzetti\nGoiânia-GO\nDécada perdida\nPara os sectários da extrema esquerda – a qualificação extrema calça como uma luva nas duas vertentes da polarização, direita e esquerda guiam-se pelo mesmo ranço radical –, frequentadores deste eclético espaço, 2025 foi um ano bom, aliás, muito bom, quase perfeito: “o País está dando certo”. Uma assertiva falaciosa, rasa e com condão para tornar as pessoas impermeáveis ao contraditório – e que não se sustenta diante dos fatos. Essa cantilena tem raízes nos discursos do líder ideológico Lula da Silva, cujo único grande projeto para o país sempre foi e sempre será a sua reeleição. Há muito não estamos dando certo! Dados do IBGE dão conta que entre 2014 e 2024, vivemos uma inércia econômica, literalmente, uma década perdida, crescimento médio do Produto Interno Bruto (PIB) abaixo de 1%. Mas os situacionistas dirão: 2024 foi o ano da virada, crescemos 3,4%. Em 2025, governo e mercado veem crescimento de 2,26%. E, o pior, o relatório Focus, expectativa do mercado, aponta para 2026 um PIB de apenas 1,8% que, se confirmado, será o pior resultado em cinco anos. Curva descendente em célere regresso ao curso natural: abaixo de 1% – o início de mais uma década perdida. Ainda singrando na seara da economia, temos o imbróglio Banco Master. Segundo o Banco Central, o grupo é de porte pequeno, com apenas 0,57% dos ativos e 0,55% das captações do Sistema Financeiro Nacional, sua liquidação deve ter efeitos limitados no sistema bancário como um todo. Menos mal! Mas, quanto ao envolvimento nada republicano do STF, notadamente dos seus ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, nesse imbróglio; a quem protegem? Data venia, com a palavra a egrégia Corte Suprema para abrir a “caixa preta” e desvendar de vez os suspeitíssimos trâmites em segredo de justiça impostos ao caso, focando estritamente na justiça imparcial e na administração da lei, pilares fundamentais do Estado Democrático de Direito.