Moradores de rua\nEmbora o prefeito Sandro Mabel tenha declarado várias vezes que resolveria o problema dos moradores de rua em Goiânia até o final do ano passado, ao que tudo indica desconhecendo a legislação e a decisão de um ministro do STF, altamente defensoras deste público, não teve jeito, a situação só piorou. E as perspectivas futuras não são nada animadoras para os moradores e comerciantes, a não ser que algo inesperado ocorra.\nPor que essa previsão tão pessimista? Quer saber? Ora, além de uma secretaria municipal inoperante durante todo o ano de 2025, as autoridades, os estudiosos e boa parte da imprensa só focam as dificuldades do pessoal que está na rua, desconhecendo totalmente os incômodos causados por eles à população em geral. São roubos, furtos, tráfico e uso de drogas, ameaças e ataques a pedestres, aglomerações nas portas das casas, edifícios e comércios.