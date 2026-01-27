Curso superior\nNossos professores de história nos ensinam que é preciso conhecer o passado, para entender o presente e planejar o futuro. Quero fazer uma reflexão sobre um assunto que aflige muitas pessoas, principalmente jovens, do ponto de vista profissional, não só em Goiás, mas em todo o país. Durante muitos anos no Brasil, educação era privilégio de poucos que podiam pagar por ela. Os filhos da elite iam estudar na Europa ou nos Estados Unidos. A primeira universidade brasileira data de 1920. No estado de Goiás, as primeiras universidades datam do início dos anos 50. Ora, naquela época, devido à escassez de cursos superiores, seja de direito, medicina, engenharia, entre outros, o diploma de ensino superior era a certeza de um bom emprego e um bom salário. Os primeiros bacharéis em direito formados em solo goiano graduaram-se no final dos anos 50 e tinham um leque enorme e de profissões que poderiam abraçar, seja na magistratura, no Ministério Ppúblico, nas carreiras de delegados, advocacia etc. Nos anos 90 o Brasil tem um grande aumento de universidades e de cursos superiores que não deixaram de aumentar ainda hoje. O grande número de pessoas que entram no mercado de trabalho todos os anos, faz com que o grau de dificuldade de se passar em um concurso público aumente. Muitas vezes o bom não é aprovado, tem que ser muito bom ou excepcional. Pessoas portadoras de curso superior, nas mais variadas áreas são obrigadas a exercer outras profissões, muitas vezes na informalidade ou se submeter a salários aviltantes. Para quem está entrando no mercado de trabalho, é preciso cada vez mais especializar-se, ser o melhor naquilo que se propõe a fazer. Acabou o tempo das vacas gordas e do enriquecimento rápido. É preciso construir a vida, tijolo a tijolo. Vivemos sob a égide da lei mais antiga do mundo, que é a lei da oferta e da procura.