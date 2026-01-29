Goiás não, Trump\nInspirado nos incontáveis causos que já ouvi pessoalmente das bocas de meus diletos amigos Mauri de Castro e Hamilton Carneiro - homens fortes de nossa cultura -, tive uma visão surreal e catastrófica (pra não dizer hilariante) dos EUA invadindo o nosso Estado de Goiás para se apossarem do município de Faina. Por favor! Faina não!\nA escalada de tensão Trumpista seguindo afoita, porém, todos nós sabíamos do real interesse dos EUA: a anexação do Povoado do Tiririca à América. Eu tinha certeza de que essa seria a próxima tacada desse insano presidente! Na verdade, o seu interesse não seria só pela posição geográfica estratégica da região, principalmente para dar suporte aos Marners (Marines Americanos) ao apontarem com seus submarinos nucleares no Porto das Araras em Aruanã. O motivo maior seria a apropriação e exploração de nossas terras raras totalmente abastadas de pequi, gueroba e jurubeba, além da macaúba e da bacaba, entre outras riquezas, elementos únicos e exclusivos de nosso amado Cerrado. Aí daria pau! Os bravos cidadãos do Tiririca, juntamente aos do Faina e do Cavalo Queimado, entrariam em ação com suas mortais baladeiras com caroços de mamona... voadeiras já estariam de prontidão com seus audazes piloteiros, todos portando suas beretas 2 balas e remos feitos de angico para o caso de luta física...