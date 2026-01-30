Olavo Noleto\nCumprimento a jornalista e escritora Laurenice Noleto Alves pela indicação do filho Olavo para assumir o cargo de ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, feita por Lula. E cumprimento, ainda, a digna população do nosso Estado. É que Olavo Noleto não é um goiano qualquer. Ele nasceu e cresceu em meio à permanente luta em defesa da democracia, quando seu pai, jornalista Wilmar Alves, foi levado ao cárcere e à tortura porque soube combater o terrorismo de estado imposto pela ditadura militar (1964-1985). Olavo Noleto, por isso mesmo, tem sabido honrar a trajetória de sua mãe e a memória de seu pai. Mais: por fidelidade aos princípios democráticos, Olavo dá continuidade à construção de um País onde ninguém pode se omitir diante das tentativas de ampliação dos espaços para o pleno retorno da tirania, como vem fazendo o atual governador de Goiás. Que Olavo Noleto, pelo seu compromisso histórico, nunca se intimide frente às investidas do nazifascismo no Brasil e no mundo.