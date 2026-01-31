Legislativo e JudiciárioComo vem ocorrendo ao longo dos últimos anos, notícias sobre gastos públicos envolvem temas batidos, como que comprovando aquilo que infelizmente o povo goiano tem que engolir cada vez mais: as milionárias destinações dadas ao dinheiro público no financiamento dos ilimitados gastos em salários, contratações de funcionários comissionados, auxílios de todos os tipos, carros luxuosos, diárias e mais diárias para se deslocarem, enfim, a lista é enorme e causa revolta por sua magnitude. Não sei que orgulho há em contarmos com os Poderes Legislativo e Judiciário que temos no momento no que se refere ao festival de gastos para seu financiamento. A Assembleia Legislativa conta com o maior número de funcionários admitidos sem concurso, em gritante afronta à proporção considerada adequada pelo Supremo Tribunal Federal, de 70% de efetivos para 30% de comissionados. A Alego tem hoje 5.712 comissionados para 323 efetivos e certamente, tal proporção continuará crescendo, pois não se vislumbra qualquer ação para frear essa realidade. Já o Tribunal de Justiça remunera centenas de juízes e desembargadores com salários mensais que ultrapassam R$100 mil em 468 casos; graças a tantos acréscimos e penduricalhos, transpondo em muito a desmoralizada faixa salarial considerada máxima em nosso país, que é o salário de um ministro do STF. Tais poderes, ao serem questionados, sempre lançam mão da justificativa de que os irrefreáveis aumentos nos gastos, em total descompasso com o que ganha nosso sofrido povo, estão dentro da legalidade e cobertos pelo orçamento anual. Como se os R$ 464.907.757,93, gastos pela Alego somados aos R$ 853.229.897,60 despendidos pelo Judiciário, ambos referentes ao ano de 2025 segundo O POPULAR, fossem irrisórios, numa contínua afronta ao que se espera de pessoas que foram eleitas e escolhidas para serem exemplo de condução de nossos destinos de maneira exemplar, respeitosa e visando o bem comum. Infelizmente não é o que se vê por aí. Luciano Leão B. da Costa Goianésia-GO TolerânciaReconhecer a sua própria identidade dentro de um grupo é uma forma de se reconectar com a essência de toda a coletividade. Quando o direito é deixado de lado, ele impede que as pessoas se sintam parte de algo, levando ao sentimento de abandono. As questões de gênero frequentemente restringem as possibilidades de expansão da consciência humana. Dhiogo José Caetano Uruana-GO