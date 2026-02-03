Equatorial\nSempre leio e ouço cidadãos reclamarem dessa empresa. Na semana passada, tive a confirmação dessa citação. Estive em dois postos de atendimento (Setor Leste Universitário e Setor Pedro Ludovico). Motivo: mudança de nome do morador de uma unidade consumidora de minha propriedade. Vejam os absurdos que narrarei para avaliarem minha desaprovação. Quem está morando nessa unidade sãp meu filho e sua família. A troca do nome é só no quadrante de endereço. Por quê? Para que ele tenha um comprovante de endereço em seu nome. Somente isso. Sabem o que pediram? Procuração do meu filho autorizando inserir o nome dele. Documentação do meu filho. Levei até o posto do Leste Universitário e me disseram que não podiam fazer a mudança, porque havia débitos em aberto (minha conta está em débito automático e foi paga no dia 16/01). Ou então que apresentasse a escritura de que o referido local era de minha propriedade. Pior ainda no documento de meu filho, consta meu nome como pai (hilariante). Logo após o almoço, de mãos de documentos (escritura, comprovante de débito na conta, etc.) dirigi-me à outra unidade de atendimento (Setor Pedro Ludovico). Pasmem, lógico que para atendimento exija uma senha. Só que a funcionária que fazia esse atendimento, numa fila já enorme, demorou mais de dez minutos para me entregar a senha. Hoje a emissão de senha é automática em um robô de atendimento. De posse da senha, aguardei mais de 30 minutos, sem qualquer movimentação. Com um outro compromisso agendado, não pude esperar. Perguntei se havia uma forma de avaliação. Resposta: não. Se fosse avaliar essa empresa por atendimento, pior do que horrível seria elogio.