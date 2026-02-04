Parabéns ao POPULAR\nQuem se lembra das siglas ABI, Associação Brasileiro de Imprensa, ou OAB, Ordem dos Advogados do Brasil? No passado eram as vozes que falavam por nós toda vez que algo ameaçasse nossa frágil democracia ou rasgasse o delicado véu da ética republicana. Não estavam sozinhas. Suas irmãs, os Conselhos, que congregam profissionais de uma mesma categoria e sempre se manifestavam quando decisões políticas ou técnicas, do Poder Público, em todas as suas instâncias, Executivo, Legislativo e Judiciário, fosse em âmbito nacional, estadual e municipal, exorbitassem suas prerrogativas. Essa defesa sumiu, ou melhor, dela ainda resta uma derradeira trincheira, e nela, sempre encontramos o nosso O POPULAR. Dentro do estado de Goiás, é a sentinela solitária que alerta e denuncia o abuso do poder, a ganância autoritária de autoridades, que sem nenhum pudor, usa e abusa dos limitados recursos públicos em seu benefício ou de terceiros. Como aceitar remunerações milionárias àqueles que deveriam zelar pelo exemplo e parcimônia na aplicação daqueles recursos? Saber de compadrios diários, realizados à vista de todos, com nosso dinheiro suado canalizado para finalidades desconhecidas. Como assistir a falta de medicamentos ou pessoal técnico no atendimento à saúde pública? Ou transitar por vias públicas precariamente planejadas e construídas, mantidas à custa de remendos e sempre às escuras. Ou fugir de alagamentos periódicos pela incúria do planejamento urbano. Aceitar que equipamentos urbanos de lazer, como parques e jardins derretam pelo descaso e falta de manutenção. Ter que usar um precário transporte público deteriorado e tantos outros problemas que rotineiramente nos agridem.