Código de Ética do STF\nA proposta de criação de um Código de Ética para os ministros do Supremo Tribunal Federal não se reduz ao exercício administrativo. Trata-se de iniciativa que incide sobre o estatuto constitucional da jurisdição e sobre os fundamentos normativos da legitimação democrática do controle de constitucionalidade. Compete ao Supremo assegurar a integridade da Constituição Federal, compreendida como unidade normativa, coerência interpretativa e continuidade institucional do direito constitucional ao longo do tempo. Nesse desenho institucional, a ética judicial não constitui camada normativa suplementar, mas condição de possibilidade do próprio exercício do poder de revisão constitucional. A autoridade da Corte decorre da observância do devido processo constitucional, o que pressupõe imparcialidade estrutural, consistência argumentativa, estabilidade decisória, autocontenção funcional e respeito aos limites institucionais do controle jurisdicional. A positivação desses deveres em códigos administrativos infraconstitucionais desloca a fonte de validade do agir jurisdicional - do texto constitucional para atos de autorreferência normativa. Tal deslocamento tensiona o princípio da supremacia constitucional e fragiliza a centralidade do controle de constitucionalidade como técnica de contenção do poder.