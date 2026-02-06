Trânsito de Goiânia\nA cada dia fico mais atônito ao andar pelas ruas de minha outrora acolhedora Goiânia e ao ler as notícias sobre nossa cidade. O atual prefeito, que administra em detrimento dos pedestres, a cada dia cede mais o espaço público aos carros. No início de sua gestão, diminui a largura das ilhas ao longo da Avenida Castelo Branco, fazendo com que o pedestre tenha que se equilibrar em uma minúsculo espaço escorregadio devido à genial ideia da colocação das gramas de plástico. Não satisfeito rumou em sentido a Praça Walter Santos, deformando sua paisagem urbanística. Recortou a praça e deu mais espaços aos veículos, com a construção de estacionamento para carros. Mas o ímpeto pelos veículos não cessou. Rumou novamente para o Parque das Laranjeiras, afoito em arrancar árvores para construir vagas de estacionamento para carros. É bom ressaltar que essa ânsia pela predominância dos veículos inclui dilacerar paisagens urbanas e arrancar árvores nativas em prol das frotas de carros. Ainda não satisfeito parte o intrépido prefeito para o Centro de Goiânia, área conhecida como manto de Nossa Senhora. E aumenta a velocidade máxima dos veículos de 40 km para 50 km por hora nestes trechos. Ou seja, a vida dos pedestres e a qualidade de vida da população não têm importância alguma para a gestão municipal. Ainda sobre a dilaceração de nossas praças e árvores, não adianta colocar culpa nas chuvas. Poucos dias atrás li a manchete no POPULAR: “Chuva traz destruição e alagamentos na capital”. Deveríamos pedir desculpas às chuvas. Quem traz o caos é o homem e não a natureza. É estarrecedor o que vem acontecendo em Goiânia, debaixo dos narizes de diversas autoridades, Ministério Público, entidades representativas do meio ambiente e, no entanto, ninguém fala nada.