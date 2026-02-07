‘Penduricalhos’Ainda estava digerindo o mais recente, mas certamente não o último, ignominioso ato de deputados e senadores, ao aprovar um monstruoso aumento salarial para os funcionários que entulham os gabinetes da Câmara Federal e do Senado, percebendo um salário de fazer inveja aos marajás que andam por aí, quando recebi a auspiciosa notícia: finalmente uma decisão de lavar nossas almas fora tomada nas instâncias superiores. Sim, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, decidiu colocar um basta, um freio de arrumação no carnaval de aumentos salariais que a todo momento nos agridem e são um escárnio para conosco, destinados às centenas de milhares de funcionários públicos de todos os níveis de nosso país. A história mais recente do Brasil, no que se refere à folha de pagamento dos que trabalham em órgãos públicos, nos remete a uma situação escabrosa, onde se unem desconsideração, desaforo, descompromisso, dentre outras características, criando por conseguinte uma elite de apaniguados em total descompasso com os milhões de assalariados e miseráveis que vivem nas grotas, favelas, zonas rurais e ruas, longe de qualquer benefício social minimamente digno. Tudo isso graças à generosidade irresponsável dos nobres vereadores, deputados e senadores, infelizmente por nós colocados em suas funções, através do voto. E tome edições e mais edições de penduricalhos, termo bastante adequado aos aumentos salariais imorais, que ultrapassam em muito o teto salarial definido pelo salário de um ministro do STF, com nomes ultrajantes, como “vale-peru”, “vale-panetone”, além de dezenas de auxílios escabrosos para a aquisição de ternos, livros, pagamento da escola de seus filhos, deslocamentos, voos, a lista é enorme. A que ponto chegamos em nosso país, onde as pautas sérias, voltadas para o atendimento dos gravíssimos problemas sociais que nos acometem e que deveriam pontuar o Legislativo, infelizmente são substituídas por desatinos e safadezas com o dinheiro de nossos impostos, gastos impunemente. Luciano Leão Bernardino da Costa Goianésia-GO Educação municipalNo Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Educação, em Goiânia, a baixa adesão se deve à precariedade do vínculo contratual característico desse tipo de relação. Enquanto isso, centenas de aprovados no concurso para preenchimento de cargos efetivos são preteridos, desrespeitando o que preceitua a Constituição sobre a exceção das contratações temporárias. Os órgãos de fiscalização e controle deveriam ser mais atuantes. Fernando Keny Gomes CamposNova Vila - Goiânia