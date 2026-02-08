Instituto Histórico\ne Geográfico\nO Instituto Histórico e Geográfico de Goiás vem desempenhando um importante papel na preservação da história do nosso estado, fruto de uma gestão eficiente formada pela sua diretoria, seus sócios e inúmeros pesquisadores que a frequentam fisicamente e digitalmente pelo site da Hemeroteca. Com isso, a Casa Rosada de Goiânia (sede do IHGG) é um valioso patrimônio Art Déco que celebra o início da construção de Goiânia e traz agora à nova posterioridade um valor histórico inestimável para todos os goianos.\nMatheus Nunes\nMatrinchã - GO\nRacismo de Trump\nEm seu mais novo ato de estupidez, que também estarrece e indigna o mundo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi capaz de publicar um vídeo racista que mostra o casal Barack Obama e Michelle Obama como macacos. Fato esse covarde e racista de Trump, que também abalou seus pares republicanos no Congresso. Sem limites para abusar do poder que tem como presidente dos EUA, dias antes, em Minneapolis, seus agentes federais do ICE - polícia de imigração -, em mais um ato de desumanidade, mataram friamente dois cidadãos americanos que participavam dos protestos contra o governo federal, também pelas abusivas prisões e deportações de imigrantes. E esses policiais tiveram total apoio da Casa Branca. Encerrado seu primeiro ano de mandato, só Deus sabe, as barbáries que poderá cometer em mais três anos de poder nesta terra de Tio Sam.