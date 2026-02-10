Trânsito em Goiânia\nNos últimos dias, vários leitores deram sua opinião nesse espaço sobre o trânsito em nossa capital. Todos absolutamente verdadeiros. A responsabilidade de regulamentar a circulação de veículos é do município. Infelizmente, sua única preocupação é arrecadar, através de multas, com a instalação de mecanismos em locais bem estudados, com o intuito não de educar, mas de multar. Quem quiser comprovar é só sair pelas nossas vias e verificar onde estão sendo instalados. Mas não é essa minha observação. É outra. Por várias vezes já publiquei opiniões sobre uma lei, a de número 9028 de 30/04/2011, que proíbe o trânsito de veículos pesados e caminhões, entre 7 e 20 horas em Goiânia, de segunda a sexta-feira. O que vemos são veículos de dois eixos (50/60m de comprimento), circulando livremente em nossas vias, já sem espaço para veículos pequenos, atrapalhando o tráfego. A pergunta: por que ninguém toma providências?